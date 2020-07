Rapina al bar con arma giocattolo, arrestato dai Carabinieri

E’ entrato in un bar del centro poco dopo la mezzanotte e, con la scusa di ordinare una birra, ha estratto una pistola ed ha intimato il titolare di dargli tutto l’incasso.

Il barista, in preda al panico, ha iniziato a prelevare del denaro dalla cassa e a quel punto il rapinatore, con mossa fulminea e senza neanche guardare, si è impossessato di una banconota da 50 euro scappando a piedi. Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano, già impegnati in un più ampio e specifico servizio per il contrasto dei reati contro il patrimonio disposto dal Comandante Capitano Vincenzo Orlando, allertati dall’esercente.

Le indagini condotte in loco grazie alle preziose indicazioni fornite dal titolare dell’esercizio pubblico, hanno permesso di risalire immediatamente al rapinatore che nel giro di poco tempo è stato rintracciato in nella sua abitazione. La perquisizione domiciliare operata a suo carico ha permesso di rinvenire, occultata nel secchio dell’immondizia, la pistola utilizzata per la rapina, un’arma giocattolo, priva del tappo rosso, che è stata subito sequestrata.

Il rapinatore Nino Scoccimarra, 33enne di Lanciano, già noto alle forze dell’ordine per gravosi precedenti, è stato pertanto arrestato ed ora dovrà rispondere di rapina aggravata. In attesa della convalida è stato tradotto nella locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.