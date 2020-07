Derby senza storia, il Lanciano vince 5 a 0. Scatto d’orgoglio del Fresa: 3 a 1 in trasferta

Derby senza storia quello di Lanciano. I rossoneri che guidano il campionato, come da previsioni, non lasciano scampo ai cugini. 5 a 0 il finale per la squadra di Del Grosso che intende chiudere la pratica promozione il prima possibile. Di Gennaro e Quintiliani aprono le danze, Tarquini le chiude con una tripletta (un gol su calcio di rigore).

Dietro tengono botta le inseguitrici che si contendono il miglior piazzamento play off. L'Atessa Mario Tano vince di misura in casa contro il modesto Tre Ville: 1 a 0 firmato da Vitullo. La Virtus Ortona strapazza lo Scerni con uno scatenato Del Peschio che mette a segno una tripletta; il 4 a 0 si completa con la rete iniziale di Dragani.

Massimo risultato con il minimo sforzo anche per il Vasto Marina che in casa supera di misura l'Orsogna. Ai biancorossi che hanno perso probabilmente fino alla fine della stagione, per infortunio, il bomber Vasiu (al suo posto è stato tesserato l'ex Fresa Arsale) è bastato il gol di Madonna al 10'st.

Nelle retrovie c'è da registrare lo scatto d'orgoglio del Fresa. La formazione di mister Stella torna con il massimo bottino da Roccaspinalveti dove si è aggiudicato il probabile anticipo di play out con i biancoverdi. Finisce 3 a 1 per i biancorossi con le reti di Ferrazzo (doppietta) e Zara; per i padroni di casa ha segnato Piccirilli. Con la vittoria odierna il Fresa aggancia il Tre Ville e si porta a un solo punto dal Roccaspinalveti.

L'11ª GIORNATA DI RITORNO

Lanciano - Athletic Lanciano 5-0

Roccaspinalveti - Fresa 1-3

Vasto Marina - Orsogna 1-0

Virtus Ortona - Scerni 4-0

S. Vito - Tollese 2-0

Atessa Mario Tano - Tre Ville 1-0

Riposano Trigno Celenza e Paglieta

LA CLASSIFICA

Lanciano 65



Atessa Mario Tano 58

Virtus Ortona 56

Vasto Marina 50

Athletic Lanciano 43



Orsogna 40

Scerni 35

S. Vito 27

Paglieta 26

Trigno Celenza 22

Tollese 22

Roccaspinalveti 18



Tre Ville 17

Fresa 17

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Atessa Mario Tano

Orsogna - S. Vito

Scerni - Vasto Marina

Tollese - Lanciano

Tre Ville - Paglieta

Trigno Celenza - Virtus Ortona

Riposano Fresa e Roccaspinalveti