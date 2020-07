Rapina Sarni Oro, bottino da 150mila euro

E’ di 150 mila euro il bottino portato via dai malviventi lunedì scorso, 26 marzo, nella rapina a mano armata nella gioielleria Sarni Oro, nel centro commerciale “Lanciano”, in contrada Gaeta [LEGGI QUI].

Dopo il ritrovamento dell’auto, una BMW X1 bianca rubata nelle zone del foggiano, nella campagne vicino ad Archi, nessun aggiornamento o buona nuova dalle forze dell’ordine.

“Le indagini sono ancora in corso - dice a Zonalocale il capitano della compagnia dei Carabinieri di Lanciano, Vincenzo Orlando - e purtroppo non abbiamo novità né sui malviventi né sulla refurtiva”. Nell’auto sono state rinvenute anche alcune scatoline con oro e preziosi, probabilmente perse durante il cambio del mezzo, per un valore di circa 5 mila euro.