Piano asfalti, ventiquattro interventi per le strade ammalorate

La Centrale Unica di Committenza di Lanciano ha pubblicato l'avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse da parte delle ditte interessate alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade del comune di Lanciano previsti per l'anno 2018, per circa 700 mila euro di lavori.

L'avviso pubblico è consultabile online nella sezione del sito istituzionale riservato alla CUC e al link www.bit.ly/Avviso_Lanciano_Asfalti2018 .

Le istanze in merito all'appalto proposto dal Comune di Lanciano per gli interventi migliorativi della viabilità cittadina e delle strade delle contrade vanno presentate entro le ore 13 di mercoledì 11 aprile. L'importo a base di gara è di circa 557 mila euro, soggetto a ribasso d'asta. L'aggiudicazione dei lavori avverrà tramite procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, con invito alla gara delle imprese che abbiano manifestato interesse a partecipare entro il termine stabilito; in caso di numero di imprese candidate superiore a 20, si procederà al sorteggio in seduta pubblica delle venti ditte da invitare alla gara. Il responsabile del procedimento è il geometra Berardino Abbonizio del settore Lavori Pubblici: per informazioni e richieste in merito all'avviso chiamare lo 0872707331 o contattare tramite mail abbonizio@lanciano.eu .

“Si tratti di lavori attesi e annunciati che saranno ultimati entro l'estate e che andranno a sommarsi ai 500 mila già eseguiti nel 2017, con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro che mette al centro della nostra azione amministrativa un massiccio intervento sulla viabilità del centro cittadino e delle contrade. - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - La progressiva manutenzione straordinaria delle strade è un impegno che abbiamo preso con la cittadinanza e che stiamo onorando: dopo gli interventi per 500 mila euro di lavori, abbiamo deciso di aumentare le risorse destinate al piano asfalti 2018 per rispondere concretamente a un problema molto sentito che va affrontato con grande determinazione. Abbiamo previsto numerosi interventi per il centro cittadino, che oltre alla nuova asfaltatura vedrà concretizzarsi il progetto del nuovo corso Trento e Trieste con 1,3 milioni di euro di lavori in corso. Ma la maggior parte degli interventi di questo piano asfalti 2018 riguarderà le contrade”.

Ventiquattro gli interventi previsti, ecco l'elenco completo: strada comunale Torre Marino/Santa Maria dei Mesi (già oggetto di un intervento urgente di messa in sicurezza di un tratto particolarmente ammalorato per 15 mila euro, lavori già eseguiti mesi fa); sistemazione e messa in sicurezza di via Mameli, la strada che collega il quartiere di Santa Rita con l’Iconicella; strada comunale di Colle Campitelli; strada di collegamento per Canile Comunale e Canile Sanitario Villa Martelli; via Cesare Battisti; via Aterno; via Dino Ciriaci; tratto di via per Fossacesia; via per Treglio; strada comunale Fonte Grande; strada comunale Sant'Egidio; strada comunale Fonte Barile; via Vincenzo Bianco; strada Iconicella Vecchia; via dei Funai; via Remo Falcone; strada comunale San Giovanni contrada Serre; strada comunale Panetti, Rizzacorno; via del Mancino traverse ex calzaturificio Torrieri; via San Giovanni da Capestrano; via Decorati al Valor Militare (attraversamenti rialzati); via Ferro di Cavallo; strada comunale dei Bomba contrada Follani; strada comunale Villa Andreoli.

“Abbiamo individuato le criticità di tutta la città e un po’ per volta stiamo intervenendo per migliorare le nostre strade maggiormente bisognose di manutenzione straordinaria. - sottolinea il sindaco Mario Pupillo -Si tratta di una programmazione di interventi annunciata in tempi non sospetti che proseguirà nei prossimi anni, come da impegni assunti per migliorare la viabilità di Lanciano, che è bene ricordare conta su oltre 340 chilometri di strade”.