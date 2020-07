Dalla mezzanotte attivi i pannelli Ztl

A partire dalla mezzanotte di oggi entreranno in funzione i 7 pannelli luminosi a messaggio variabile ai varchi delle ZTL dei quartieri Lancianovecchia e Borgo [LEGGI QUI].

I pannelli luminosi saranno in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, ai varchi delle zone a traffico limitato e presenteranno i messaggi a seconda della vigenza della “ZTL: CONTROLLO NON ATTIVO”, quando l'ingresso in Ztl è consentito a tutti e dunque il controllo delle telecamere non è attivo; “CONTROLLO ATTIVO”, quando l'ingresso in Ztl è consentito esclusivamente agli autorizzati al transito e/o sosta in ZTL ed il controllo delle telecamere è quindi attivo. Il testo dei messaggi dei pannelli luminosi, che sono direttamente collegati al software delle telecamere, è stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da nota del 21 febbraio 2017.

Fermo restando che a dare sostanza alle prescrizioni relative alla ZTL è la segnaletica verticale posta ai varchi, dopo un anno di disguidi, l'Amministrazione ha inteso implementare l'informazione alla cittadinanza tramite i pannelli luminosi a messaggio variabile, con un impegno di spesa di circa 25 mila euro e al termine di un iter amministrativo avviato nel maggio 2017 che è stato rallentato da questioni burocratiche. I pannelli luminosi a messaggio variabile sono disciplinati dall'articolo 170 del Codice della Strada e il loro uso è consentito per fornire indicazioni utili a comprendere meglio le prescrizioni vigenti in corrispondenza dei luoghi dove tali indicazioni possono variare nel tempo.