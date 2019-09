Aperta a Lanciano la Bottega della Solidarietà

Sarà aperta il martedì dalle 9.30 alle 12.30, il giovedì dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 la Bottega della Solidarietà, progetto che desidera proporre un nuovo stile di vita attraverso la rivalorizzazione dei beni, la riscoperta della cultura del risparmio, la rieducazione al consumo responsabile, la lotta allo spreco.

La Bottega, sita in via dei Frentani, è aperta a tutti e tutti possono esserne protagonisti. E’ un progetto finanziato da Caritas italiana grazie ai fondi dell’8xmille ed è frutto di una fattiva collaborazione con il Comune di Lanciano. All’interno della Bottega viene rivalorizzata ogni tipo di donazione nuova, invenduta o inutilizzata, da parte di commercianti e singoli cittadini. L’acquisto solidale di tale beni, attraverso un compenso economico ad offerta, fa decadere il principio del puro commercio e genera quello dell’economia partecipata: le offerte raccolte saranno investite per il sostentamento di altri progetti di utilità sociale.

Un’azione parallela sarà la ristrutturazione del “Laboratorio Solidale”, vera e propria officina artigianale. Il Laboratorio intende promuovere una didattica del sapere e del saper fare di un tempo, in cui elaborare dei manufatti di sartoria e di oggettistica, coinvolgere le maestranze del territorio, diffondere la cultura del riuso e del riciclo.