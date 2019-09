Pd contro associazione Viale Cappuccini: "giù la maschera, buona opposizione!"

"E' chiaro che l'associazione civile e culturale di Viale Cappuccini ha ben poco di civico e culturale ma tanto di politico. L'associazione è nata pochi mesi fa, presieduta da Armando Palmieri, figlio di Angelo attuale consigliere di opposizione e assessore della giunta Paolini”.

E’ questo l’incipit della nota che il Partito Democratico di Lanciano ha postato alcune ore fa sulla sua pagina Facebook in risposta alle critiche dell’associazione di Viale Cappuccini sul piano asfalti in cui mancano proprio del vie del quartiere di San Pietro.



“Ha poco di civico perché invece di farsi un videoselfie nei giorni delle nevicate, avrebbero potuto aiutare il quartiere con pale e sudore. - prosegue la nota - Invece di ipotizzare sciagure sul ghiaccio, avrebbero responsabilmente potuto non sollevare allarmismo ma spargere sale nei marciapiedi”.

Con questa nota il Pd ha scatenato non poche polemiche, reo di averla “buttata in politica”, tralasciando i problemi della città e del quartiere Cappuccini. Ma il post prosegue: “dal 2012 sono state interessate da interventi di asfaltatura via Martiri e via Belvedere (larghi tratti, i più dissestati), via Spaventa, via Petragnani, via IV Novembre, via Fagiani e via Castiglione e piazza San Bartolomeo, ossia - si legge ancora - si è creato un tappeto davanti al bar che ha proposto la raccolta firme contro un disegno ipotetico di pista ciclabile. Neanche parlassimo di un inceneritore”.

Ma il duro attacco non finisce qui. “Buona opposizione, - chiude il post di Facebook - finalmente la maschera è caduta dopo le varie invettive anche volgari delle settimane passate!”.