Progetto Lanciano: "con il bilancio si prosegua il lavoro di Pino Valente"

Il movimento Civico Progetto Lanciano, in vista dell’approvazione del prossimo bilancio di previsione del Comune di Lanciano, indica la strada che ritiene più giusto dover perseguire.

“Siamo sicuri che il sindaco Mario Pupillo, il vice sindaco Giacinto Verna e l'assessore Carlo Orecchioni continueranno in quel percorso virtuoso iniziato da Pino Valente, - esordisce Daniele Pagano coordinatore cittadino di PL - si continui a dare la priorità alla manutenzione stradale in particolar modo al piano asfalti viste le condizioni in cui versano molte strade con sguardo più sensibile verso le contrade anche per altri investimenti”.

Progetto Lanciano inoltre chiede di proseguire il percorso con manutenzione, prevenzione e salvaguardia degli istituti scolastici cercando di intercettare fondi regionali e nazionali anche per il territorio.

“Inoltre, - conclude Pagano - la pressione fiscale non subisca aumenti ed il sociale sia oggetto di attenzione e sensibilità da parte di questa amministrazione, così come in passato, nei confronti dei più deboli e di chi non ha tutele”.