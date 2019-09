Maddalena, la ’puteca’ che non ti aspetti

Otto anni di passione, scoperte, divertimento, sudore e soprattutto sfide. E’ questo Maddalena, il negozio di home decor ed oggetti per la casa, che si trova in corso Bandiera 12 a Lanciano. Una ‘puteca’, come la chiama la dinamica e frizzante proprietaria Maddalena Valentini, che più che un negozio, è un’esperienza di sensi tra colori, profumi e forme che non può non attirare i passanti.

“Era da sempre un mio sogno nel cassetto, - ci dice Maddalena - e quando i miei hanno deciso di chiudere la pizzeria di famiglia, con un po’ di coraggio e tanta intraprendenza, ho deciso di realizzarlo e aprirlo questo mio sogno. Mi sono documentata, ho girato per fiere, spulciato siti internet e giornali specializzati per cercare qualcosa che a Lanciano non ci fosse ancora. E questa ricerca del nuovo, bello e particolare - spiega - mi ha accompagnato in tutti questi anni di lavoro”.

Il made in Italy e l’artigianato tipico dei paesi del Nord Europa, cercando di essere sempre rispettosa dei suoi diretti concorrenti, hanno fatto di Maddalena un punto di riferimento per chi è alla ricerca di novità e di oggetti fuori dagli standard, un po’ shabby, romantici, moderni e, a volte, un po’ folli… proprio come Maddalena.

Maddalena non è però solo ‘puteca’, ma anche organizzazione matrimoni, cerimonie, comunioni o battesimi e feste private. “Nei matrimoni mi occupo dalla partecipazione, alla confettata e se serve, - racconta Maddalena - faccio anche da tramite con i ristoratori con cui ormai, dopo tanti anni, ho stretto rapporti di amicizia”. E sono circa una decina i matrimoni che cura ogni anno, aiutando le sposine a realizzare i loro sogni, nel loro giorno più bello.

“Da novembre 2017 mi sono trasferita dal vico 11 di corso Roma, che tanto ho amato, in corso Bandiera. - prosegue Maddalena Valentini - Dopo otto anni non avevo più voglia di essere così nascosta e ho sentito il bisogno di cambiare. In fondo esistono fasi della vita, no? E poi il mio negozio è sempre in evoluzione, da novembre, lo è anche in questo”.

Dal 31 agosto 2010, Maddalena è cambiata, cresciuta e non si è mai fermata e tra candele profumate, accessori stravaganti, oggetti romantici, è sempre stata circondata dalla bellezza di aziende che, nel campo dell’home decor possono fare la differenza, proprio come l’attenzione quasi maniacale per le confezioni regalo con la immancabile teiera rosa a fare da sfondo.

“Progetti per il futuro? - conclude Maddalena - Non perdere mai la voglia di cambiare, evolversi e cercare ciò che reputo essere il meglio per le mie clienti, vera linfa vitale del mio lavoro quotidiano”.

E’ possibile trovare Maddalena sul sito internet maddalenalanciano.it, sulla pagina Facebook Maddalena Lanciano e su Instagram @maddalenalanciano.