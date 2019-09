57 candeline per la Fiera dell’Agricoltura

Sono 57 le candeline che spegnerà quest’anno la Fiera dell’Agricoltura, in programma i prossimi 23, 24 e 25 marzo, nei padiglioni di Lancianofiera.

L'Agricoltura, come viene ormai ripetuto da più parti, è un comparto strategico per l'economia della nostra regione e non solo, sono sempre di più i giovani che si avvicinano a questo settore animati da idee e progetti innovativi. Anche questa edizione si terrà a marzo, un cambio di data inaugurato lo scorso anno, voluto fortemente dagli operatori agricoli per i quali questo periodo sarebbe più indicato. Il successo e le presenze della passata edizione sembrano aver dato ragione agli espositori.

Sono migliaia i visitatori che arrivano dall'Abruzzo e da molte altre regioni richiamati da un'offerta sempre più qualificata e all'avanguardia. La specializzazione rimane il requisito numero uno e questo rappresenta una garanzia per gli addetti ai lavori. L'efficacia di questa rassegna è testimoniata anche dalla partecipazione di espositori che arrivano a Lancianofiera da diverse regioni ritenendola una valida e accattivante vetrina per promuovere e far conoscere, a un pubblico numeroso e sempre più competente, le loro offerte e proposte. Ci sono operatori che arrivano anche da fuori regione e quest'anno è rappresentata l'intera Penisola e non solo visto che alcuni espositori provengono dal Nord Europa, dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti e dal Giappone.

Le ditte espositrici sono 260, le costruttrici 300, un aumento delle presenze rispetto alla scorsa edizione. Sono 50 le nuove ditte che hanno scelto di partecipare a questa edizione. Numeri che disegnano già il successo della Rassegna per eccellenza. Ci sono i marchi più importanti di trattori, sistemi e attrezzature per la coltivazione dei terreni e per il giardinaggio, macchine olearie e quelle destinate al settore vitivinicolo. Non manca un ampio spazio riservato ai piccoli animali, quelli da cortile che da sempre catturano l'attenzione delle famiglie, specie dei più piccoli che si lasciano conquistare da oche, conigli e pesciolini rossi. Alcuni stand nel padiglione tre ospitano fiori, piante e sementi, altro comparto visitato dagli appassionati, da chi ha il cosiddetto pollice verde o si vuole cimentare con la cura di nuove piante per rallegrare balconi e giardini. Sono come sempre tre i padiglioni che accoglieranno il meglio dei sistemi e delle attrezzature oltre all'area esterna utilizzata principalmente per i trattori e i mezzi pesanti.

La Fiera è sempre più specializzata, al passo con i tempi. Ed è proprio l'attenzione che ha sempre riservato al mondo agricolo e la capacità di guardare avanti, di intercettare la domanda cercando di dare risposte costruttive e concrete che fanno di questa rassegna un qualificato punto di riferimento, una straordinaria occasione di confronto e di conoscenza – ha commentato il presidente Franco Ferrante - per gli operatori del settore ma anche per chi tiene a cuore le sorti di un comparto strategico come l'agricoltura. Sono oltre 500 le ditte rappresentate, 50 sono nuove e riguardano il settore oleario e quello di meccanica agraria, si tratta di marchi di prestigio che per la prima volta scelgono Lancianofiera. Probabilmente ospiteremo anche un'anteprima e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione. La presenza di tanti espositori è la risposta più chiara e concreta al nostro impegno che è proprio quello di non deludere le aspettative e di fare in modo che la fiducia che ci viene accordata sia ben riposta. Questi risultati, infatti, – continua Ferrante – sono il frutto del lavoro di una squadra. Tutti, ognuno per il proprio ruolo, porta avanti un'azione sinergica e costruttiva”.

Alla 57esima edizione saranno presenti gli ordini professionali degli agronomi e dei periti agrari e le associazioni di categoria. La cerimonia inaugurale è prevista alle 11 di venerdì 23 marzo 2018. L'orario della Fiera va dalle 9 alle 19. Il costo del biglietto è di 8 euro.