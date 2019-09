"Il buio, la neve", Giuseppe Rosato presenta il suo libro a Treglio

Oggi, giovedì 15 marzo, alle ore 18, a Treglio, nei locali di Villa Sirena, in c.da San Giorgio n° 86/A, sarà presentata la raccolta poetica "Il buio, la neve" di Giuseppe Rosato, edita da Book editore. L'incontro è organizzato dall'agenzia di servizi editoriali, scrittura e ufficio stampa Scribo e gode del patrocinio del Comune di Treglio.

Giuseppe Rosato ha insegnato Lettere e lavorato per la Rai, nei servizi culturali e nei programmi, e per riviste e terze pagine di quotidiani. Ha pubblicato libri di versi in lingua e in dialetto (a cominciare da "L’acqua felice", Schwarz, Milano 1957), di narrativa, prose brevi, aforismi, oltre ad operine satiriche, epigrammatiche, parodistiche. Ha condiretto le riviste Dimensioni (1958-1974) e Questarte (1977-1986). Nel 1966 ha fondato con Ottaviano Giannangeli il Premio Nazionale "Lanciano" (poi “Mario Sansone”) di poesia dialettale. E' stato segretario generale del Premio Flaiano di Pescara, dall'anno della sua fondazione fino al 1991.

Ha vinto prestigiosi premi letterari, tra i quali il “Carducci” (1960) e il “Pascoli” (2010). Nel 2010, per la sua attività letteraria e culturale, è stato insignito del "Frentano d’Oro".

Relazionerà sul volume, con una breve introduzione critica, la dottoressa Nicoletta Fazio. Interverrà il professor Franco Di Nenno, che dialogherà con l'autore. Le letture sono affidate a Giuseppina Fazio. L’ingresso è libero.