Gli atleti del D’Orsogna Racing Team pronti per le nuove gare

Presentato oggi nella Black Axe in via per Treglio (ex stabilimento D'Orsogna Dolciaria), il D’Orsogna Racing Team di Endurance, Mountainbike, Triathlon e Running.

Presenti il Team Manager, Mario D’Orsogna, e gli atleti Alessandro Costantini, Paolo Rapino, Mirko Laudadio e Dino Silverii. La squadra, che si completa con Giovanni Laudadio, Nicola Scaccia, Fabrizio Bocca, Carlo Ricci e la fortissima Elena Mastrolia nel campo femminile, grazie ai risultati conseguiti negli anni a livello internazionale, si appresta ad affrontare nelle prossime settimane una delle più famose gare al mondo.

Alessandro Costantini è infatti in partenza per il Sud Africa, dove prenderà parte alla prova mondiale Absa Cape Epic, considerato il Tour de France della MTB, che prenderà il via il prossimo 18 marzo da Cape Town. Paolo Rapino, Mirko Laudadio, Carlo Ricci e Dino Silverii inizieranno invece a breve la stagione di Triathlon che li vedrà partecipare alle più importanti gare di Ironman in Europa. Proprio questa domenica hanno preso parte alla Mezza Maratona di Roma-Ostia come parte integrante alla preparazione.

In ambito Mtb Internazionale il team conta una presenza alla MB Race in Francia, gara ufficiale UCI e tappa mondiale Marathon, definita tra l’altro la gara più dura del mondo, con il piazzamento di Alessandro Costantini tra i 94 corridori su 1050 partecipanti, che hanno portato a termine il percorso di 140 km, a Megeve. Nel 2017, la D’Orsogna ha preso parte a varie competizioni UCI, piazzandosi alla 11esima posizione assoluta nel circuito Europeo Alpine Cup, svoltosi tra Francia-Italia-Svizzera. Un circuito composto dalle più estreme gare Uci Marathon d'Europa.

Grazie alle presenze in queste gare e ad una crescita dei corridori che ha portato a una inevitabile selezione, la squadra ora è formata da atleti predisposti all'Endurance e alle competizioni internazionali più dure.

Ad affiancare Alessandro Costantini, quest'anno ci saranno Giovanni Laudadio, Nicola Scaccia e Fabrizio Bocca. Inoltre, in campo femminile competerà la fortissima Elena Mastrolia. Oltre a loro, nuovi innesti, che si metteranno in gioco nuovamente nelle prove del Circuito Alpine Cap in Europa ed altre gare di rilevanza nazionale.

Per quanto riguarda la specialità Triathlon e Running, il Team D’Orsogna è stato presente nelle più importati gare internazionali di Triathlon con ottimi piazzamenti di categoria, sia negli Ironman 70.3, che nei durissimi Ironman completi. Gli atleti di punta della formazione lancianese sono Francesco Rapino, Dino Silverii e Mirko Laudadio.