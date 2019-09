"Donne in digitale - storie di donne e tecnologia" nelle Conversazioni del Venerdì

Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’associazione RATI (Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione) nell’ambito delle “Conversazioni del Venerdì” promosse dall’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano.

Venerdì 16 marzo, dalle 17.30, nella Casa di Conversazione, si svolgerà infatti il talk “Donne in digitale – Storie di donne, scienza e tecnologia”. Un talk tutto al femminile, organizzato nell’ambito della Settimana del Rosadigitale, una manifestazione per le pari opportunità di genere nel campo del digitale che ha lo scopo di abbattere le disuguaglianze tra uomo e donna.

Il tema principale del talk, a cura della prof. Agnese Senerchia (Referente femminile per l’Abruzzo di Rosadigitale) con la collaborazione dell’Associazione RATI, si basa sul divario di genere in ambito tecnologico tra uomo e donna: incontri, scambi, formazione sulla cultura digitale per offrire la possibilità concreta di avvicinare al mondo delle tecnologie digitali, ormai fondamentali per lo sviluppo professionale e la crescita personale delle donne di qualunque età. Le parole chiave saranno inclusione e empowerment e in modo più specifico, crescita professionale, formazione, partecipazione attiva ed informata, creatività.

Presenti al talk giovani talenti silenziose al femminile, che racconteranno le loro storie avvincenti e una loro visione riguardo al tema principale della conferenza.

Interverranno: Francesca Tucci, pilota APR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) ed esperta laser scanner; Maria Carla De Francesco, PhD Biologa marina – morfometria geometrica, craniometria 2D e 3D; Emanuela Amadio, docente di fotografia e di nuove tecnologie per il patrimonio culturale; Laura Porfilio, Responsabile Qualità e Sicurezza della S.EL.ME.C. srl di Chieti Scalo; Loredana Fineo, Web developer – Amministratore di Multi Media Hermes s.r.l.; Alice De Luca, Grafica – settore stampa digitale; Francesca Camilla D’Amico, attrice e narratrice; Chiara Vizzari, fotografa. Le conclusioni saranno affidate a Maria Rosaria La Morgia, giornalista, mentre Iole Falorio, Ricercatrice al CERN, interverrà con un contributo video. Coordina Agnese Senerchia, referente regionale di Rosadigitale per la Regione Abruzzo e socia Rati. Un appuntamento per tutti, perché le testimonianze professionali dei "talenti femminili" hanno un grande valore anche come orientamento per alunne e alunni.

L’evento si inserisce nella iniziativa promossa dal movimento nazionale Rosadigitale, arrivata alla sua terza edizione; si svolge in tutta Italia e all’estero dal 2 al 12 Marzo 2018, in occasione della giornata internazionale della donna.

Nei numerosi eventi svolti nelle scuole abruzzesi, chiamati petali, si raccontano storie ed esempi di grandi informatiche che hanno contribuito e/o che tuttora cooperano attivamente per la società rendendola più innovativa.