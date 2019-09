Aquilotti e Gazzelle festeggiano il basket al Palazzetto di Lanciano

Giornata all’insegna dello sport e del divertimento con la festa regionale per la categoria minibasket ‘Aquilotte e Gazzelle’, domenica 11 marzo scorso.

17 società provenienti da tutto il territorio regionale, divise in 4 gironi con 240 bambini, hanno animato la domenica sportiva di Lanciano al Palazzetto dello Sport. L’evento è stato organizzato dalla FIP Abruzzo (Federazione Italiana Pallacanestro), e l’Azzurra Basket, società frentana attiva dal 1984.

FIP che a fine evento si è complimentata con la società per l’organizzazione attraverso il presidente regionale Mini Basket, Luigi De Bernardi: “Davvero una bellissima giornata, dove hanno vinto valori come amicizia e sport che devono essere sempre presenti nelle competizioni”.

“Non posso che ringraziare di cuore gli staff delle società – aggiunge Ezio Grappasonno, presidente dell’Azzurra Basket - Senza di loro, eventi come questo non sarebbero possibili, ma soprattutto tutte quelle persone che mettono cuore in tutto quello che fanno per i ragazzi, educandoli ai veri valori dello sport. Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal comitato regionale Abruzzo Mini Basket per realizzare questo evento, un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale che ci è sempre stata vicina”. A rappresentare il Comune di Lanciano c’era l’assessore allo Sport, Davide Caporale.

Le società che hanno partecipato all’evento: Bca Sulmona; We’re San Vito; Yale Pescara; Vivavilla 2007; Pescara Basket; We’re Orsogna; Pallacanestro Lanciano; Amatori Pescara; Teramo a spicchi; Atessa Basket; Gio Basket Ortona; Spoltore Basket; Vivavilla 2008; We’re Fossacesia; Bce Basket Pescara e Nuovo BK Atri, oltre all’Azzurra Basket.