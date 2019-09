Degrado nelle contrade, Casapound scrive al sindaco Pupillo

A seguito dell’incontro avuto con i residenti di Villa Stanazzo, CasaPound Italia ha inviato una lettera al Comune di Lanciano in merito alle gravi condizioni di degrado in cui versa la contrada.

"Come promesso e concordato con i residenti di Villa Stanazzo nel nostro ultimo incontro con la cittadinanza,– afferma in una nota Marco Pasquini, responsabile cittadino di CasaPound Italia - abbiamo inviato una lettera ufficiale al Comune di Lanciano per chiedere la riqualificazione della contrada, ormai abbandonata a se stessa."

Dopo diversi appelli, comunicati e striscioni, Casapound ha deciso di scrivere, in modo ufficiale, direttamente al sindaco Mario Pupillo per far fronte ad una situazione che gli stessi residenti descrivono come insostenibile.

"Come al solito le promesse fatte, come l'ampliamento del sistema di illuminazione e la realizzazione di un parco giochi nella zona, non sono state mantenute” - conclude Pasquini - “Per questo vogliamo avere delle certezze e dei chiarimenti su molti punti e su eventuali progetti futuri sulla contrada. Saremo sempre a sostegno dei cittadini che si sentono abbandonati e presi in giro da chi solo durante le varie campagne elettorali li considera cittadini lancianesi".