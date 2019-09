Il Concerto del Parco di marzo celebra il mondo delle donne

A tre giorni dalla festa della donna, è dedicato proprio all’altra metà del cielo il terzo appuntamento con i Concerti del Parco 2018 che si terrà domenica 11 marzo, alle ore 18, nel Parco delle Arti Musicali.

Sarà il duo formato da Elsa Paglietti e Stella Porrà ad esibirsi nella sala di musica da camera Manlio La Morgia in un concerto dedicato alle musiciste e compositrici, donne che sono riuscite ad esprimere al più alto livello artistico la propria forte sensibilità musicale, nonostante le molte difficoltà della condizione femminile dei secoli scorsi

Non solo muse ispiratrici dunque, consigliere personali, o mere esecutrici domestiche. Come la talentuosissima e innovativa Fanny Mendelssohn, pianista, compositrice e direttrice, cui il più famoso fratello Felix si rivolgeva per ogni giudizio musicale. O la grande pianista Clara Wieck Schumann, moglie di Robert, delle cui opere si fece la più raffinata degli interpreti.

I Concerti del Parco sono il progetto didattico dell’associazione Amici della Musica - Fedele Fenaroli che affianca l’Estate Musicale Frentana con una serie di concerti tutti collegati a seminari, conferenze, workshop, corsi, master class, stage e recording day.

Questi corsi, con i concerti collegati, ampliano l'offerta formativa, didattica e musicale, a tutto l'anno accademico, per interrompersi solo nel periodo estivo e far posto alla formazione orchestrale e i concerti collegati alla vera e propria Estate Musicale Frentana.