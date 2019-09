"Cuore di mamma, cuore di impresa", se ne parla nell’istituto De Giorgio

Nella giornata in cui in tutto il mondo si celebra la donna, l’associazione culturale La Luna di Seb in collaborazione con l’Istituto Da Vinci De Giorgio di Lanciano organizza una tavola rotonda sul tema “Donna: cuore di mamma, cuore di impresa”.

Rappresentanti del mondo delle professioni, mamme che gestiscono imprese, dialogheranno con gli studenti del De Giorgio e racconteranno le loro esperienze. Conciliare la famiglia con il lavoro è possibile? Qual è la realtà delle cosiddette “imprese rosa” nel nostro territorio? Come è cambiato il ruolo della donna all’interno del mondo imprenditoriale? Temi che verranno affrontati. Gli studenti dell’alternanza “scuola lavoro” racconteranno le loro prime impressioni del mondo del lavoro.

“L’8 marzo è occasione per riflettere sulle donne lavoratrici, analizzare qual è la situazione e cosa c’è ancora da fare. Vedere se il mercato del lavoro presenta condizioni favorevoli a mantenere l’equilibrio tra vita privata e professionale, per fare in modo che una donna possa essere mamma ed al tempo stesso imprenditrice o dipendente” dichiara Gioia Salvatore, presidente dell’associazione e coordinatrice della tavola rotonda.

Numerose le presenze: Gianni Orecchioni, dirigente scolastico, Dora Bendotti, assessore alle Politiche Sociali, Rosaria Nelli, presidente degli Stati Generali delle donne d’Abruzzo che presenterà “Un patto per le donne” un documento nazionale che propone di adottare misure concrete per dare lavoro alle donne e migliorare la qualità della vita, Gilberto Candeloro, imprenditore e fondatore di prestigiose aziende. Ci saranno donne impegnate in vari settori, nell’artigianato con Maria Santarcangelo per Casartigiani, nell’agricoltura con Nicoletta Ranieri, presidente di “Donne in Campo” della Cia Chieti Pescara, nell’industria con Ilenia Verna della EdilSteel, nello sport con Silvia Petrillo tecnico sportivo della A.S. Planet.