Lanciano si prepara alle elezioni, 28mila aventi diritto al voto

Lanciano si prepara al voto di domenica con 28.510 aventi diritto al voto (13.652 maschi e 14.857 femmine) per la Camera dei Deputati (scheda rosa) e 26.631 (12.525 maschi e 13.806 femmine) del Senato della Repubblica (scheda gialla). Gli elettori che voteranno per la prima volta sono 408.

Si voterà nella sola giornata di domenica 4 marzo dalle ore 7 alle ore 23. Per votare è indispensabile esibire la tessera elettorale e un documento d'identità valido. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo l’accertamento del numero dei votanti, a partire dall'urna del Senato della Repubblica; successivamente si procederà con quella della Camera dei Deputati.

L'Ufficio Elettorale del Comune di Lanciano (primo piano di Palazzo di Città in Ppiazza Plebiscito 59), resterà aperto al pubblico durante tutta la consultazione elettorale per consentire il rinnovo delle tessere i cui spazi per i timbri risultino esauriti, per i duplicati e per ogni ulteriore informazione o necessità tesa a consentire l'ammissione al voto del maggior numero di elettori.

Per le sezioni accorpate nelle sedi distanti oltre 4 chilometri dalle vecchie ubicazioni, è stato predisposto un servizio navetta gratuito. I cittadini delle zone delle 14 sezioni accorpate sono state informati tramite avvisi e manifesti pubblici: inoltre, saranno raggiunti da un'informazione audio mobile nella giornata di sabato, sia in mattinata che nel pomeriggio.

Le scuole che ospiteranno i seggi saranno chiuse sabato 3, lunedì 5 e martedì 6 marzo. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 7 marzo. La sezione più numerosa (1018 elettori) è la numero 17 della Scuola Media D'Annunzio, nel quartiere Santa Rita; la sezione con meno elettori (215 elettori) è la numero 25 di contrada Serre.