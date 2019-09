Impegno sociale e musica dal vivo per Coralmente Rotary

Un impegno sociale che dura da 113 anni, e che si rinnova ogni giorno con vecchi e nuovi progetti. L'anniversario della costituzione del Rotary International offre al Club di Lanciano l'occasione per promuovere una serata di solidarietà, che vedrà protagonisti i giovani e la musica. Venerdì 2 marzo, alle ore 21, al teatro Fenaroli l'appuntamento è con "Coralmente Rotary", uno spettacolo ideato per dare spazio al talento di musicisti e cantanti e sensibilizzare il pubblico alla campagna "Polio Plus", che vede il Rotary impegnato da anni nelle eradicazione della poliomielite in tutto il mondo. Ma centrale sarà anche la connotazione "local" della serata, durante la quale verrà lanciata la raccolta fondi per finanziare l'apertura, in ospedale, dello sportello di assistenza per minori e donne maltrattati.

L'headline già utilizzato per il progetto è stato declinato in versione pasquale, poiché sarà veicolato dalla vendita di uova di cioccolata artigianale realizzate per l'occasione. "A Pasqua spezza la violenza. Sarà una bella sorpresa" è il richiamo che occhieggia sulla confezione, e che invita a compiere un gesto di generosità per contribuire all'attivazione di un servizio importante, la cui collocazione all'interno dell'ospedale diventa strategica, poiché facilita la richiesta di aiuto da parte di un ragazzo bullizzato o una donna maltrattata. Le uova, al costo di 10 euro, saranno vendute in anteprima nel corso della serata, e successivamente attraverso altre iniziative.

Allo spettacolo di venerdì prenderanno parte la Rotary band (Alberto Paone, Blerina Shera, Luigi Feliziani, Matteo Giancristofaro, Carlo De Pasqua), che proporrà un omaggio a Pino Daniele, i gruppi rock della Scuola civica di musica, Coro e band dell'Istituto "De Titta" e Coro della Scuola Media "Umberto I".