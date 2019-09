Torna a Lancianofiera la 29esima edizione di Abitare Oggi

Tre giornate incentrate sulla conoscenza e sull'approfondimento di proposte e soluzioni innovative e all'avanguardia. E’ questa la 29esima edizione di Abitare Oggi, che si terrà nei padiglioni di Lancianofiera da venerdì 2 a domenica 4 marzo, dalle ore 10 alle 19.

Saranno presenti gli ordini professionali dei geometri, ingegneri e architetti, nonché quello dei geologi. Professionisti che stanno già lavorando alla definizione di alcuni interessanti incontri su argomenti di indiscussa attualità, come per esempio le nuove agevolazioni fiscali in merito alla ristrutturazione di edifici, con particolare attenzione ai bonus sisma per la ristrutturazione, con detrazioni fiscali. Contributi e incentivi anche per la verifica dello stato degli edifici. Il programma dei convegni è ricco e interessante e tutti gli incontri previsti attribuiranno crediti formativi. Questo testimonia la validità oggettiva degli argomenti individuati, un motivo in più, dunque, per essere presenti.

La partecipazione dei geologi significa affrontare anche uno dei temi più controversi e complessi, la sicurezza. E se nelle passate edizioni erano già diverse le aziende di settore che avevano portato in fiera proposte e strumenti per un'edilizia sicura, ora i suggerimenti, le soluzioni, i progetti su come intervenire per cercare di evitare tragedie, a volte annunciate, sono molti di più. Ma non sarà solo la sicurezza il tema su cui confrontarsi, per la prima volta, infatti, i geologi parleranno di “Geotermia” ovvero come si può usufruire del calore naturale della Terra.

“Abitare Oggi è in questa edizione ancora più specifica e specializzata con proposte di tecniche e progetti fortemente innovativi indirizzati a una casa moderna e sicura – spiega il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante – la presenza degli ordini professionali di riferimento rappresenta una garanzia per la trattazione di una serie di argomenti, come quello relativo alle agevolazioni per le ristrutturazioni, e proprio per far conoscere meglio la normativa quest'anno in fiera ci sono anche i dottori commercialisti che insieme agli ingegneri illustreranno con chiarezza l'iter che bisogna percorrere per usufruire dei bonus e delle detrazioni fiscali. L'edilizia e tutto quello che ruota intorno a questo settore, sono strategici per l'economia dei territori e una rassegna come questa non poteva non tenerne conto. Una rassegna, quindi, sempre più specializzata, capace di dare risposte a un mercato che negli ultimi anni ha subito grandi cambiamenti, da qui la scelta di dare uno spazio maggiore all'edilizia e all'architettura, alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti – continua il presidente – nonché ad argomenti nuovi come la geotermia. L'obiettivo della Fiera è quello di continuare a progettare e a programmare rassegne capaci di dare risposte e soluzioni a una società che cambia”.

Sarà presente anche l'AICC (Associazione Italiana dei progettisti e consulenti del colore) con proposte e soluzioni per i colori che dovrebbero essere usati per conservare e valorizzare le identità di quartieri e centri storici e ancora colore e restauro, materiali pittorici, colore e progettazione, coloranti biologici e sostenibili, colori nell'arredo e nel design.