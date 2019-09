Emergenza abitativa, in arrivo 165mila euro di fondi dal Ministero

C’è anche il Comune di Lanciano tra i destinatari dei finanziamenti del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) relativi all’emergenza abitativa. A renderlo noto e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna, che annuncia un finanziamento di 165.506,37 euro per interventi di manutenzione di immobili comunali, e in particolare degli alloggi (le cosiddette case parcheggio).

“Si tratta di un risultato molto importante – sottolinea Verna – perché mette in risalto la capacità politica della nostra amministrazione comunale di intercettare finanziamenti anche in un momento difficile quale è quello che stiamo vivendo. Uffici e assessorato sono sempre attenti alle esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli in difficoltà”.

In esecuzione della legge 80/2014 "misure urgenti per l'emergenza abitativa..." la G.R.A. con delibera n. 687/2015 ha infatti invitato i Comuni titolari di alloggi di Erp, con popolazione superiore ai 5mila abitanti, a individuare alloggi meritevoli di un intervento manutentivo straordinario.

L'ufficio Politiche della Casa, in sinergia con il Settore LLPP del Comune di Lanciano, ha presentato alla Regione Abruzzo un elenco di alloggi meritevoli di recupero ed intervento manutentivo straordinario integrato con schede progettuali rispondenti alle descrizioni tecniche. A seguito di questa comunicazione, la Regione Abruzzo ha comunicato al Comune che il MIT, con decreto dirigenziale del 16/11/17, ha disposto l'erogazione della quota prevista per l'annualità 2017, del finanziamento ex art. 3 del decreto Interministeriale del 16/03/2015, prevedendo un riconoscimento di finanziamento per il Comune di Lanciano pari ad 165.506,37 euro.

“Al di là delle difficoltà oggettive emerse rispetto all’emergenza abitativa anche attraverso gli articoli di stampa – sottolinea il vicesindaco Verna – è importante sottolineare che il Comune di Lanciano, e in particolare l’ufficio Case e Lavori pubblici, sta facendo di tutto per le manutenzioni straordinarie e per reperire fondi a questo scopo”.