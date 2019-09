Elezioni Politiche, Nuovo Senso Civico organizza incontro tra i candidati

Un incontro con i candidati del territorio, uno per coalizione, chiamati a confrontarsi su tematiche specifiche. E’ quanto organizzato da Nuovo Senso Civico, l’associazione ambientalista, per domani sera, mercoledì 28 febbraio, alle ore 18, nella sala di conversazione del Comune di Lanciano.

I candidati saranno chiamati a rispondere soprattutto a questioni in materia di ambiente e l’incontro sarà l'occasione per ascoltare le diverse posizioni su temi che vanno dalla gestione del territorio sino alle grandi opere.

Come in passato l'associazione, anche in questa campagna elettorale, crede sia necessario provare a misurare il grado di consapevolezza della politica in materia di tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile. Ai candidati saranno poste circa 4/5 domande e ognuno avrà 5 minuti per ogni risposta. Qualora fossero meno candidati partecipanti di quelli previsti, verrà concesso più tempo ad ognuno.

Al momento hanno già aderito Enrico Di Giuseppantonio per il centro destra, Gianluca Vacca per il Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali ha aderito ma senza ancora comunicare il nome del candidato, per il Pd sono in forse Luciano D’Alfonso o Marusca Miscia e Potere al Popolo ha fatto sapere che non potrà essere presente perché impegnati in altro appuntamento elettorale.