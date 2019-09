Temperature sotto zero, contatori dell’acqua in tilt

Proprio come accaduto un anno fa, contatori in tilt a causa del gelo. La Sasi raccomanda agli utenti di utilizzare materiale idoneo per proteggerli e ripararli dal ghiaccio.

Tanti i disagi provocati soprattutto dalla neve e dal ghiaccio, tra questi lo scoppio e le rotture dei contatori dell'acqua posti fuori dalle abitazioni. L'emergenza dello scorso inverno aveva fatto già registrare situazioni di notevole difficoltà con i contatori letteralmente fuori d'uso, nonostante gli avvisi e le raccomandazioni fatti dalla Sasi.

Emergenza che torna anche oggi alla luce dell'abbondante nevicata, annunciata peraltro da giorni, ma soprattutto delle basse temperature, al di sotto dello zero, così la Sasi torna a raccomandare agli utenti di proteggere adeguatamente i contatori, proprio per evitare che si danneggino irrimediabilmente. Dovrebbero essere coperti con materiale idoneo a isolare e a riparare dal gelo.