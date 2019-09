Neve, a Lanciano scuole chiuse anche domani

Scuole chiuse anche domani, martedì 27 febbraio, a Lanciano. Il sindaco Mario Pupillo ha ordinato la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Lanciano, compresi i nidi d'infanzia.

La sospensione è stata decisa in conseguenza della seguente allerta meteo emessa dalla Protezione Civile Nazionale e diffusa dal Centro funzionale d'Abruzzo in merito alle condizioni meteorologiche: “Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse n.° 18028 prot. Pre/0011377 del 25/02/2018 (seguito dell'avviso meteo n. 18027 prot. Pre/0011319 del 24/02/2018) recante: "Dal pomeriggio di lunedì 26 febbraio 2018, e per le successive 12-18 ore, si prevede il persistere di nevicate fino a quote di pianura, su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati”.

Alla luce della repentina diminuzione delle temperature a quote abbondantemente sotto lo zero, per limitare i possibili disagi e pericoli derivanti dalla formazione di ghiaccio, è stata dunque ordinata la sospensione delle attività didattiche in via precauzionale per la giornata di domani.

La società EcoLan ha regolarmente proceduto alla raccolta dei rifiuti in città, come da calendario; ha inoltre attivato, come da contratto, l'attivazione del servizio spargisale e pulizia marciapiedi con alcuni addetti, con particolare riguardo alle scalinate e ai passaggi pedonali più rischiosi.

Alle 5 di questa mattina sono entrati in servizio cinque mezzi sulle strade principali della città per lo spargimento del sale. La scorta a disposizione per le operazioni è di 700 quintali: l'ufficio tecnico dei Lavori Pubblici ha proceduto all'acquisto di ulteriori 300 quintali di sale marino.

La Polizia Municipale e gli uffici del Settore Lavori Pubblici raccomandano di utilizzare l'auto in caso di abbondanti nevicate solo se dotata di gomme termiche o catene e comunque solo in caso di stretta necessità. Si consiglia di consultare il sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it per le informazioni sulle allerte e il sito istituzionale del Comune di Lanciano www.lanciano.eu per le altre informazioni del caso.