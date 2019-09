Nessuna pietà del Lanciano: 11 reti al Roccaspinalveti. Il Trigno Celenza ferma l’Athletic

Il Lanciano si scatena contro il malcapitato Roccaspinalveti dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Paglieta. La trasferta frentata per i biancoverdi termina infatti con ben 11 reti al passivo: Tarquini (un rigore), Sardella, Shipple, Cianci, Quintiliani, Scudieri e Vitali non lasciano scampo alla difesa roccolana.

Il Trigno Celenza sfodera una prestazione maiuscola e pareggia in casa 3 a 3 contro il quotato Athletic Lanciano. Nell'alternanza di emozioni Aliji porta in vantaggio i locali al 5', un minuto dopo Rota pareggia, i lancianesi poi vanno in vantaggio con Di Girolamo (30'), prima del fischio finale Vetta riporta i conti in parità. Aliji all'8'st riporta in vantaggio i locali, ma i tre punti sfumano al 17'st con l'ultima rete ospite di Verì. Lo Scerni non va oltre il pari a reti inviolate in casa contro la Tollese.

In fondo alla classifica resta il Fresa che perde lo scontro in trasferta contro il San Vito 4 a 1 (Ferrazzo per i biancorossi). Per la formazione di mister Stella la situazione è sempre più complicata: sarà un'impresa domenica prossima far punti tra le mura amiche contro la corazzata lancianese.

LA 7ª GIORNATA DI RITORNO

Atessa Mario Tano - Paglieta 0-0

Lanciano - Roccaspinalveti 11-0

S. Vito - Fresa 4-1

Scerni - Tollese 0-0

Trigno Celenza - Athletic Lanciano 3-3

Virtus Ortona - Tre Ville 5-3

Riposano Orsogna e Vasto Marina

LA CLASSIFICA

Lanciano 55



Virtus Ortona 50

Atessa Mario Tano 46

Athletic Lanciano 37

Vasto Marina 35*



Orsogna 35

Scerni 31

Trigno Celenza 21

Paglieta 19

Tollese 19

San Vito 18*

Tre Ville 17



Roccaspinalveti 15*

Fresa 12*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Virtus Ortona

Fresa - Lanciano

Orsogna - Scerni

Roccaspinalveti - Atessa Mario Tano

Tollese - Trigno Celenza

Tre Ville - Vasto Marina

Riposano Paglieta e S. Vito