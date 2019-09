Supermoto, Felice Marchesano pronto alla nuova stagione con il DDT Racing Team

È con grande entusiasmo che Felice Marchesano, giovane pilota di Lanciano, si sta preparando alla nuova stagione Supermoto. Dopo il successo dello scorso anno nel Trofeo Sud Italia [LEGGI], Marchesano punta al Campionato Centro-Sud Italia nella categoria SMV Expert. In questa stagione scenderà in pista con il DDT Racing Team, di cui sarà il pilota di punta, e avrà come compagno di squadra Riccardo Giuliano.

"Sarà un campionato in cui dovrò confrontarmi con piloti molto forti - dichiara Marchesano - ma mi sto preparando al meglio per essere tra i protagonisti. Ci sarà da dare battaglia ma ho l'obiettivo di portare a casa il titolo". Per Felice Marchesano la stagione 2018 sarà entusiasmante e ricca di impegni visto che, nel circuito Sagittario di Latina, farà il suo esordio nel Campionato Italiano grazie ad una wild card.

Per affrontare questi impegni Marchesano può contare sul sostegno di aziende del territorio come "i miei sponsor storici, Sandora2 premiazioni e Mazzante Motorshop a cui si sono aggiunti Pugliese industria meccanica e Sixtyfive Garage. Devo dire grazie a loro perchè mi danno supporto e mi permetteranno di affrontare la nuova stagione".

La grinta a Marchesano non manca di certo e, insieme al suo team, sarà di certo tra i protagonisti del Supermotard nel 2018. "Sono onorato di far parte del DDT Racing Team, è una seconda famiglia per me! C'è una grande intesa col meccanico, nonchè team manager, Danilo Di Trocchio. Sono convinto che, con il suo aiuto e quello della Pilot Race School, riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni in questa stagione".