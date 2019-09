Nuovi ingressi e approvazione del bilancio per Le Vie del Commercio

Non si ferma il Consorzio Le Vie del Commercio che, nell’assemblea dei soci che si è tenuta ieri sera, mercoledì 21 febbraio 2018, ha iniziato a porre le basi per quelle che saranno le attività da portare avanti nel 2018 . Non si ferma ilche, nell’assemblea dei soci che si è tenuta ieri sera, mercoledì 21 febbraio 2018, ha iniziato a porre le basi per quelle che saranno

Inoltre sono quattro i nuovi soci del Consorzio che, dopo l’assemblea, raggiunge quota 45 membri. Sono le Piscine Le Gemelle , la pasticceria Crema e Cioccolato , la braceria Santa Croce ed il fotografo Roberto Colacioppo i nuovi ingressi nel Consorzio che ieri sera, tra le altre cose, ha anche approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2017 e quello di previsione 2018.

La serata conviviale, momento per stare insieme e rinsaldare i rapporti tra i soci, è stata anche occasione per programmare e mettere in cantiere i nuovi progetti . Primo tra tutti un nuovo metodo, green e sostenibile, di consegna a domicilio dei prodotti in vendita nei negozi del Consorzio, di cui si sta però ancora valutando l’eventuale fattibilità.

Ed ancora il nuovo progetto per il Natale 2018 “Luce e Vita” che vede la collaborazione dello scenografo internazionale Filippo Iezzi . Anche quest’anno, le opere, studiate proprio da Iezzi, saranno realizzate dai detenuti della Casa Circondariale per rafforzare il legame tra società civile e carcere e fare in modo che il Natale sia una vera occasione di scambio, solidarietà e condivisione.