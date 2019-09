Elezioni, a Lanciano navette bus gratuite per sezioni accorpate

In occasione delle elezioni Politiche del 4 marzo 2018, l'Amministrazione comunale di Lanciano ha istituito un servizio gratuito di navette bus di collegamento riservato agli elettori delle sezioni che sono state spostate in altre sedi, a oltre 4 chilometri di distanza dalle vecchie ubicazioni.

Si tratta delle sezioni elettorali numero 27 di Serre, 28 di Rizzacorno, 30 di Villa Elce, 32 di San Iorio e 43 di Santa Maria dei Mesi.

Gli orari delle navette bus:

Collegamento 1 a/r Rizzacorno – Sant'Onofrio - Villa Elce – Scuola Elementare Marcianese

Mattina: andata ore 9.20 Rizzacorno; 9.30 Sant'Onofrio; ore 9.35 Villa Elce; ore 9.50 Marcianese; tempo per le operazioni di voto 40 minuti; ritorno ore 10.30 Marcianese, ore 10.40 Villa Elce, ore 10.45 Sant'Onofrio, ore 10.55 Rizzacorno.

Pomeriggio: andata ore 16.20 Rizzacorno; ore 16.30 Sant'Onofrio, ore 16.35 Villa Elce; ore 16.50 Marcianese; tempo per le operazioni di voto 40 minuti; ritorno ore 17.30 Marcianese, ore 17.40 Villa Elce, ore 17.45 Samt'Onofrio, ore 17.55 Rizzacorno.

Collegamento 2 andata e ritorno Serre – Scuola Elementare Marcianese

Mattina: andata ore 11.15 Serre; ore 11.30 Marcianese; tempo per le operazioni di voto 30 minuti; ritorno ore 12 Marcianese, ore 12.15 Serre.

Pomeriggio: andata ore 18.15 Serre; ore 18.30 Marcianese; tempo per le operazioni di voto 30 minuti; ritorno ore 19 Marcianese, ore 19.15 Serre.

Collegamento 3 andata e ritorno San Iorio – Santa Maria dei Mesi – Scuola Elementare Eroi Ottobrini

Mattina: andata ore 8 San Iorio; ore 8.05 Santa Maria dei Mesi - ex sezione; ore 8.10 Santa Maria dei Mesi – Chiesa; ore 8.15 Scuola Elementare Eroi Ottobrini; tempo per le operazioni di voto 30 minuti; ritorno ore 8.45 Scuola Elementare Eroi Ottobrini, ore 8.50 Santa Maria dei Mesi – Chiesa; ore 8.55 Santa Maria dei Mesi – ex sezione; ore 9 San Iorio.

Pomeriggio: andata ore 15 San Iorio; ore 15.05 Santa Maria dei Mesi - ex sezione; ore 15.10 Santa Maria dei Mesi – Chiesa; ore 15.15 Scuola Elementare Eroi Ottobrini; tempo per le operazioni di voto 30 minuti; ritorno ore 15.45 Scuola Elementare Eroi Ottobrini, ore 15.50 Santa Maria dei Mesi – Chiesa; ore 15.55 Santa Maria dei Mesi – ex sezione; ore 16 San Iorio.

Inoltre, come di consueto, sarà a disposizione per tutta la durata delle votazioni - dalle 7 alle 23 di domenica 4 marzo - una navetta bus a chiamata per i diversamente abili e per gli elettori impossibilitati a raggiungere autonomamente il seggio: per usufruire del servizio bisogna contattare il centralino del Comune di Lanciano al numero 08727071.

L'accorpamento dei seggi si è reso necessario per motivi di sicurezza e inidoneità dei locali delle vecchie scuole dismesse che sono risultate non adeguate ad ospitare i seggi, i cittadini elettori e le forze dell'ordine, come riscontrato da diversi e puntuali sopralluoghi della Commissione Elettorale Circondariale di Lanciano e dei tecnici del Settore Lavori Pubblici.