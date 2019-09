Recital pianistico di Fiorenzo Pascalucci per i Concerti del Parco

Domenica 25 febbraio, alle ore 18, torna l’appuntamento con la stagione 2018 dei Concerti del Parco, il progetto didattico dell'Associazione "Amici della Musica" Fedele Fenaroli che prevede una rassegna di concerti nella sala di musica da camera Manlio La Morgia, nel Parco delle Arti Musicali, tutti collegati a seminari, conferenze, workshop, corsi, master class, stage e recording day.

Il concerto di domenica prossima, collegato al Music Marketing Workshop, vedrà il recital pianistico di Fiorenzo Pascalucci, interprete che per tocco e sensibilità pianistica, ha impressionato critica e addetti ai lavori, con un programma interamente dedicato a George Gershwin.

I Concerti del Parco ampliano l'offerta formativa, didattica e musicale, a tutto l'anno accademico, per interrompersi solo nel periodo estivo e far posto alla formazione orchestrale e i concerti collegati dell'Estate Musicale Frentana. Tutti i concerti didattici sono con posto unico a 5 euro e per i soci/abbonati sarà possibile entrare ed assistere gratuitamente.