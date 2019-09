Scontro tra due auto e un camion in A14, interviene l’eliambulanza

E' intervenuto l'elicottero del 118 sul luogo dell'incidente avvenuto oggi, poco prima delle 13, sull'A14, tra i caselli di Lanciano e Ortona.

Al chilometro 407 della corsia nord, alle 12,55, l'impatto tra due auto e un camion. Sul posto i mezzi di soccorso e la polizia autostradale.

Il traffico è bloccato: si sono formate code su entrambe le carreggiate, lunghe tre chilometri in direzione Bologna e lungo la direttrice per Bari.

Per chi è in viaggio verso il settentrione, la Società Autostrade consiglia di uscire al casello Val di Sangro e rientrare in autostrada a Ortona dopo aver percorso la statale 16.