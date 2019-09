Nduccio al Ciak City con Marusca Miscia

C’è spazio anche per momenti di spettacolo “per raccontare il nostro progetto per il territorio e per un Paese più forte e più giusto”. Marusca Miscia, candidata alla Camera dei Deputati per il centrosinistra nel collegio uninominale Lanciano-Ortona-Vasto, sarà protagonista insieme a Nduccio, il comico e cantautore abruzzese, di un insolito spettacolo, in programma a Lanciano, oggi, lunedì 19 febbraio, alle 21 (Cinema CiakCity, via Bellisario 41, ingresso libero).

Tra umorismo, satira e riflessioni, Nduccio, nella vita Germano D’Aurelio, nei panni di giornalista-commentatore politico, proporrà una sua esilarante e puntuale lettura della campagna elettorale in corso, senza tralasciare i grandi temi che riguardano il futuro del Paese, dal lavoro all’ambiente. Accanto a Nduccio e Marusca Miscia, ospiti e tante sorprese segneranno il ritmo sul palcoscenico, in un inusuale spettacolo comico, in cui non mancheranno momenti musicali.

“Voglio impegnarmi il nostro territorio e il nostro Paese siano sempre più capaci di innovare, di apprendere e stimolare apprendimento. Voglio impegnarmi, come si direbbe oggi, in una Politica 4.0 – sostiene Marusca Miscia - un'azione pubblica che scommette non sulle separatezze e gli specialismi ma sulle condivisioni e la trasversalità delle competenze. Ecco perché credo che la mia candidatura rappresenti non una sfida personale ma la competizione di tutto il nostro territorio che ha bisogno di rappresentanti in Parlamento che vivono i problemi di questa terra e che ne conoscono potenzialità e energie positive”.