Scuolavolley 2018, i ragazzi del Mattei di Vasto vincono il trofeo nella categoria Allievi

Sono stati i ragazzi dell'IIS Mattei di Vasto a conquistare la vittoria nel torneo "Allievi", riservato ai ragazzi del primo triennio delle scuole superiori, di Scuolavolley 2018, manifestazione organizzata dal gruppo volley del Cedas Sevel di Atessa e sotto l’egida del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali Industriali). Sei le squadre, in rappresentanza di altrettanti istituti della provincia di Chieti, che si sono sfidate presso il palazzetto dello sport di via Masciangelo e la palestra scolastica dell’I.S. Da Vinci/De Giorgio a Lanciano.

Al termine delle fasi eliminatorie e delle semifinali, si sono incontrate nella partita decisiva le rappresentative dell’I.S. Acciaiuoli - Einaudi di Ortona (Nicola Gaetano, Matteo D’Alessandro, Tony Torriero, Dario Bianco, Fabio Di Gregorio, Lorenza Massari, Francesca Sbaraglia, Agnese Pepe, Federica Paris, Fezza Flavio, allenatore professor Nicola Paolini, vice allenatore professoressa Maria Cristina Di Fabio, dirigente accompagnatore il preside, professor Marcello Rosato), vincitrice dell’edizione 2017, e dell’IIS. E. Mattei di Vasto.

E sono stati proprio gli studenti e le studentesse della cittadina adriatica (Michele Gentile, Sofia Lalli, Maria Antonietta Novelli, Alessandro Di Tullio, Francesca Bruno, Valentino Rossi, Cristian Gallucci, Andrea Baiocco - 1° allenatore professoressa Francesca Suriani, secondo allenatore professoressa Ornella Censi) ad imporsi per 2 a 0 (21/17 – 21/16) e ad iscrivere il nome del loro istituto nell’albo d’oro della manifestazione.

Il terzo posto è andato ai liceali del Vittorio Emanuele II di Lanciano. Nella finale per salire sul gradino più basso del podio, la formazione della professoressa Milena Paione, ha regolato, soltanto al tie break, l’Omnicomprensivo di Guardiagrele, mentre il 5° posto è andato all’I.S. Da Vinci - De Giorgio, che ha superato l’I.S. S. Spaventa di Atessa nella finalina di consolazione. Nel corso della cerimonia di premiazione, che ha chiuso la giornata in maniera festosa, la professoressa Censi, anche a nome di tutti gli altri professori presenti, ha ringraziato il Comitato Organizzatore, ed in particolare Walter Di Gregorio, per la passione e la professionalità con cui da quasi venti anno organizzano questo evento sportivo, molto sentito da studenti e docenti.

Scuolavolley si concluderà sabato 24 febbraio con la disputa del torneo Juniores e l’assegnazione della “Supercoppa – Trofeo Cedas Sevel” all’istituto che avrà conseguito il miglior risultato complessivo.