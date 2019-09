Miscia, Chiavaroli: "E’ il tempo delle donne"

Si parlerà di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza, di sostegno alle donne vittime di violenza, di educazione e di rappresentanza politica, nell’incontro “è il tempo delle donne” promosso a Lanciano da Marusca Miscia e Federica Chiavaroli, candidate alle elezioni politiche del 4 marzo, rispettivamente alla Camera dei Deputati per il centrosinistra nel collegio uninominale Lanciano-Ortona-Vasto e al Senato della Repubblica con Civica Popolare nel Collegio Uninominale Chieti-Pescara-Sulmona.

L’appuntamento è per lunedì 19 febbraio alle ore 17, in via Mario Bianco e vedrà protagoniste esponenti di associazioni femminili del territorio e tante donne impegnate nella famiglia, nel proprio lavoro, nell’impegno civico a difesa delle comunità.

L’incontro sarà un’occasione per discutere dei progetti e delle attività portate avanti dalle associazioni femminili sul territorio, che vanno dal sostegno alle donne vittime di violenze, alle attività di educazione e aiuto alle madri e alle famiglie, ma anche per parlare di rappresentanze di genere e del ruolo delle donne in politica, che non può essere relegato ad un semplice discorso di quote rosa.