Di Giuseppantonio agli altri candidati: "Confrontiamoci pubblicamente"

Proseguono gli incontri nel territorio per Enrico Di Giuseppantonio, candidato capolista per la Camera dei Deputati nella lista "Noi con l'Italia–UDC" nel Collegio Uninominale Abruzzo 5, Vasto-Lanciano-Ortona, e nel proporzionale alla Camera dei Deputati nel Collegio Chieti-Pescara e parte di Sulmona, che sarà domani alle ore 11, a Torino di Sangro, e alle ore 18 a Pollutri, per incontrare i cittadini.

Ieri sera, inoltre, in occasione della manifestazione pubblica che si è tenuta nell'hotel Villa Medici, a Rocca San Giovanni, organizzata dal senatore Fabrizio Di Stefano, per sostenere i candidati del Centrodestra alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, Di Giuseppantonio ha invitato di nuovo i suoi competitors ad un confronto pubblico, prima del voto.

"Rilancio di nuovo l'invito ai candidati delle altre coalizioni e partiti che sono in competizione in questa campagna elettorale a sostenere con me un dibattito pubblico. Mettiamo sul tavolo i problemi di questa regione e confrontiamoci su di loro. - ha affermato - Facciamo sapere ai nostri corregionali quali sono idee e i nostri programmi per l’Abruzzo”.