"Ventimila leghe sotto i mari", al Fenaroli per il Teatro Ragazzi

Domani, domenica 18 febbraio, alle 17.30, al teatro Fenaroli di Lanciano, andrà in scena il quarto spettacolo del cartellone di Teatro Ragazzi nell’ambito della stagione 2017/2018, proposto in collaborazione tra il Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano e l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. In programma “Ventimila leghe sotto i mari”, presentato dalla Compagnia Teatro Potlach, regia di Pino Di Buduo.

Dal famosissimo testo di Jules Verne, uno spettacolo dal forte impatto visivo che si farà apprezzare sia da un pubblico di bambini che da un pubblico adulto. Vincitore del bando "CREARR" della Provincia di Rieti e del "BEST ACTRESS PRIZE" assegnato a Nathalie Mentha al 30th "Fadjr International Theatre Festival" in Tehran (Iran).

L'ultima produzione del Potlach nasce dall'idea di far convivere la trentennale esperienza del Teatro nell'affrontare il lavoro sull'attore e la sua presenza in scena, con le più moderne e sofisticate tecnologie digitali e di illuminotecnica. Gli attori sono letteralmente "immersi" in uno scenario magico, quasi onirico, di proiezioni digitali e luci led di ultima generazione, e porteranno lo spettatore con sé alla scoperta delle profondità marine e del misterioso Nautilus del Capitano Nemo.