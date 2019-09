Scontro auto-moto in via Luigi De Crecchio

Auto contro moto questa mattina attorno alle 8 in via Luigi De Crecchio, all’incrocio con via Fabio Filzi, per fortuna senza gravi conseguenze.

Una Ford Ka scendeva in via Filzi in direzione piazza D’Amico ha attraversato via De Crecchio urtando una Vespa che arrivava in direzione via Ferro di Cavallo. Alla guida dello scooter c’era un ragazzo, minorenne, che nell’urto è sbalzato ed è finito contro una Fiat Punto parcheggiata lì vicino.

Le condizioni del ragazzo alla guida della Vespa sono da subito apparse non gravi e, dopo essere stato portato in ospedale dalla madre, e dopo i controlli del caso, è potuto tornare a casa. Sul posto per i rilievi del caso è da subito accorda la Polizia Municipale.