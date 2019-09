Falso allarme bomba al tribunale di Lanciano

Falso allarme bomba questa mattina nel tribunale di Lanciano. Una telefonata anonima alla centrale dei Carabinieri nella tarda mattinata di oggi, venerdì 16 febbraio, avvertiva della presenza di un fantomatico ordigno nel palazzo di giustizia frentano.

La polizia e i carabinieri hanno immediatamente fatto evacuare tutti i presenti, che sono rimasti fuori dall’edificio di via Fiume per circa un’ora. Dopo le ispezioni, coordinate dal procuratore Mirvana Di Serio, in tutte le aule e gli uffici del palazzo senza aver rinvenuto nulla, l’allarme è definitivamente rientrato.