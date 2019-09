Politiche 2018, aperture straordinarie per l’Ufficio elettorale a Lanciano

In occasione delle prossime elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il giorno 4 marzo 2018, l'Ufficio Elettorale del Comune di Lanciano garantirà una seconda apertura straordinaria al pubblico sabato 17 e 24 febbraio dalle ore 8 alle ore 19, oltre l'orario ordinario di apertura degli uffici comunali (dal lunedì al venerdì 8.30/12.30; martedì e giovedì anche nel pomeriggio 15/16.30).

L'apertura straordinaria, dopo quella del mese di gennaio, è un servizio teso ad agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, dei duplicati e il rinnovo di quelle i cui spazi per la certificazione di voto risultino esauriti.



L’Ente invita dunque la cittadinanza a verificare, anticipatamente, il possesso o la regolarità della tessera elettorale per evitare di concentrare la richiesta della stessa o del duplicato esclusivamente nel giorno riservato alle elezioni, con le conseguenti e prevedibili code agli sportelli. Il giorno delle elezioni, l'Ufficio Elettorale rimarrà infatti aperto per l’intera durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23, per consentire l'ammissione al voto del maggior numero di elettori.