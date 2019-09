Treglio festeggia il Carnevale in piazza

Il comitato feste “Carnevale”, in collaborazione con la parrocchia di Maria SS Assunta e il patrocinio del Comune di Treglio organizza il Carnevale 2018.

L’appuntamento è per domani, martedì 13 febbraio, dalle ore 16, in piazza San Giorgio a Treglio. Il pomeriggio sarà allietato da musica, giochi e tanto divertimento. Chiunque potrà portare cibi e bevande per festeggiare e divertirsi insieme.

Alle ore 19, sempre in piazza San Giorgio, sarà la volta dello sparo, con il tradizionale pupazzo di Carnevale che sarà incendiato a conclusione della festa. Il caso di pioggia, l’evento si terrà nell’ex Convento Benedettino.