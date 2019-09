Le acconciature di Silvio Luciani su "Tv, sorrisi e canzoni"

Non poteva concludersi in un modo migliore, per l’hair stylist di Lanciano Silvio Luciani, l’esperienza di Sanremo 2018. Il parrucchiere, tra i protagonisti di Casa Sanremo con Vitality’s, è stato infatti scelto per curare le acconciature degli artisti vincitori del Festival per la copertina di “Tv Sorrisi e Canzoni”, in edicola da oggi.

Silvio Luciani è stato tra gli acconciatori ufficiali di Casa Sanremo, la location di incontro di tutti i cantanti, con il Brand Vitality’s, main sponsor della kermesse. Oltre a numerosi artisti in gara, ha avuto il privilegio di occuparsi di ospiti e modelle che hanno partecipato a Sanremo. Inoltre, Silvio Luciani è stato protagonista anche dietro le quinte di Radio 105, Radio Subasio e Radio Montecarlo, oltre che nella redazione di TV Sorrisi e Canzoni.

“Come prima esperienza – è il commento entusiasta di Luciani, di ritorno da Sanremo – direi che è andata oltre le mie più rosee aspettative. Ho avuto modo di conoscere tantissima gente, stringere contatti importanti con artisti, presentatori e giornalisti, e devo dire che tutti hanno apprezzato il mio lavoro, aprendo la possibilità a collaborazioni future. Sanremo è una centrifuga di emozioni; non ci sono orari, non ci sono pause e momenti di riposo, ma è un’esperienza talmente entusiasmante e adrenalinica da farti dimenticare persino di dormire. Un ringraziamento particolare - conclude il parrucchiere di Lanciano – va a Vitality’s, che ha creduto in me e mi ha fatto vivere da protagonista questa esperienza unica, e al mio staff che mi ha degnamente sostituito in questi giorni sanremesi”.