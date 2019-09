La Maiella Pallanuoto pronta per affrontare il suo primo campionato under 17

C'è grande entusiasmo in casa Maiella Pallanuoto per l'esordio nel suo primo campionato federale FIN di pallanuoto nella categoria under 17. Nel Centro Sportivo Le Gemelle di Lanciano sono tanti i ragazzi che, ormai da diverso tempo, si stanno allenando guidati dall'allenatore vastese Giordano Di Marco sostenuti dall'incoraggiamento della società e di tanti appassionati della disciplina.

"Quelli trascorsi sono stati tanti anni di impegno e di tornei organizzati e svolti in tutta Italia - spiega coach Di Marco -. Siamo cresciuti sempre di più fino a diventare una realtà solida e consolidata nel territorio. Rimaniamo consapevoli del fatto che si può e si deve migliorare ancora, giorno dopo giorno. Lavoro costantemente sul vivaio e, grazie anche a varie collaborazioni, abbiamo creato un vero e proprio movimento che comprende tutte le categorie di ragazzi".

E, in vista dell'inizio dell'avventura in campionato, il tecnico della società frentana fa appello al pubblico affinchè possa seguire e sostenere i ragazzi. "Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina facebook - CLICCA QUI - e, soprattutto a venire ad assistere alle partite in casa per fare il tifo per i ragazzi".