Big match al Lanciano. Vasto Marina e Scerni a valanga, il Fresa non molla

È Quintiliani a far spiccare il volo – forse quello definitivo – alla capolista Lanciano. Nell'atteso big match contro l'Atessa Mario Tano al "Guido Biondi", i rossoneri passano al 39' del primo tempo: un risultato che non cambierà fino al triplice fischio finale. Il distacco tra le prime due forze del campionato ora è di 6 punti.

In zona play off la Virtus Ortona non ne approfitta e non mette a segno il sorpasso anche a causa della tenacia del Fresa che incassa un punto importantissimo. 1 a 1 il risultato finale con la prima rete in biancorosso del neoacquisto Giuseppe Zara. Il turno però non sorride ai fresani: il S. Vito vince in casa e il distacco dalla penultima resta di 3 lunghezze.

Il Vasto Marina travolge il Roccaspinalveti 4 a 0. Le reti sono state messe a segno dall'ex Vasiu (tripletta, un rigore) e Madonna su penalty.

A valanga anche lo Scerni contro il Tre Ville: 5 a 0. Monachetti ne fa tre, Farina e Di Martino uno a testa.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Lanciano - Atessa Mario Tano 1-0

Orsogna - Athletic Lanciano 2-2

Virtus Ortona - Fresa 1-1

S. Vito - Paglieta 1-0

Vasto Marina - Roccaspinalveti 4-0

Scerni - Tre Ville 5-0

Riposano Tollese e Trigno Celenza

LA CLASSIFICA

Lanciano 51



Atessa Mario Tano 45

Virtus Ortona 44

Athletic Lanciano 33

Orsogna 32



Vasto Marina 32

Scerni 30

Tollese 18

Paglieta 17

Trigno Celenza 16

Tre Ville 16



Roccaspinalveti 15

S. Vito 15



Fresa 12

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Scerni

Fresa - Vasto Marina

Paglieta - Lanciano

Roccaspinalveti - S. Vito

Tollese - Orsogna

Tre Ville - Trigno Celenza

Riposano Atessa Mario Tano e Virtus Ortona