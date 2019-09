Una compagnia di Ascoli Piceno per il Festival del Teatro Dialettale

Torna domani, domenica 11 febbraio, alle ore 17, la quindicesima edizione del Festival di Teatro Dialettale, organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Fenaroli di Lanciano, che vedrà in scena la compagnia “Li Freciute” di Ascoli Piceno, con lo spettacolo dal titolo “Lu Scallaliette”, commedia in due atti dell’opera di Scarpetta “‘O scarfalietto”, riadattamento in dialetto ascolano di Vincenzo Castelli per la regia di Vincenzo Castelli.

L’impostazione che è stata data alla commedia, in dialetto ascolano, ha avuto vari rimaneggiamenti adattando anche le battute originali al linguaggio popolare e ai nostri modi di dire. Sono stati previsti solo due atti, rispetto ai tre originali.

Nel primo, in ambiente domestico, si intreccia un litigio continuo tra i coniugi Emidio Scornavacca e consorte a causa di un matrimonio in avanzato stato di crisi. Crisi che sfocerà, nel secondo atto, in una causa di separazione. Il secondo atto si ambienta quindi in un’aula di tribunale, dove troveremo moglie e marito esasperati e una serie di testimoni improbabili che si muovono e parlano in un turbinio di equivoci e trovate.

Il presidente del tribunale, preoccupato per la moglie che ha lasciato a casa tra le doglie di un parto imminente, poco segue il processo, limitandosi a portare avanti l’udienza come se fosse su un autobus, tra malintesi e gag. L’arringa finale dell’avvocato della signora Scornavacca, condurrà gli spettatori in un vortice di comico fino al termine della commedia.