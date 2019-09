Elezioni 2018, Chiavaroli: "Il mio impegno per i tribunali continuerà"

La senatrice Federica Chiavaroli, candidata al Senato della Repubblica per la coalizione di centrosinistra nel collegio uni nominale Chieti/Pescara/Sulmona ha inaugurato questa mattina la sua sede elettorale in corso Trento e Trieste a Lanciano e, in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, ha presentato la propria candidatura rimarcando i temi a lei cari e che, da sottosegretario alla Giustizia ha seguito nei suoi anni al Governo.

Si è parlato ad esempio della riforma della geografia giudiziaria e la chiusura dei tribunali minori di Lanciano e Vasto. Attenzione da parte della senatrice anche per le carceri, il problema del sovraffollamento e soprattutto la rieducazione dei detenuti.

All’inaugurazione della sede elettorale, presenti anche il vicesindaco di Lanciano Giacinto Verna, l’assessore all’Ambiente Davide Caporale e la candidata nel collegio uninominale per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati, Marusca Miscia.