Sorteggiati i 180 scrutatori per le Politiche del 4 marzo

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 il Comune di Lanciano, come stabilito dalla Giunta con delibera del 10 gennaio, ha proceduto alla nomina degli scrutatori tra gli iscritti all'albo degli scrutatori del Comune dando priorità a disoccupati e/o inoccupati regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego e agli studenti delle scuole superiori e università che non percepiscano alcun reddito da lavoro autonomo o dipendente.

Essendo state le domande di gran lunga superiori al necessario, la commissione elettorale presieduta dal sindaco Mario Pupillo ha proceduto ieri mattina al sorteggio in seduta pubblica per la nomina dei 180 scrutatori e delle 194 riserve per le 44 sezioni elettorali del Comune di Lanciano. Per ogni sezione sono stati nominati 4 scrutatori; nel caso delle due sezioni speciali assegnate agli aventi diritto al voto della Casa Circondariale e dell'Ospedale sono stati nominati ulteriori 2 scrutatori.

Gli elenchi sono stati pubblicati online sul sito web istituzionale del Comune di Lanciano e sono consultabili all'indirizzo www.bit.ly/Scrutatori_Lanciano; la nomina verrà notificata direttamente agli scrutatori dal messo comunale.