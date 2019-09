Marusca Miscia: "Ascolto e innovazione per me al primo posto"

E’ giovane, donna, mamma e lancianese Marusca Miscia, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione di centrosinistra, nel collegio uninominale di Lanciano-Ortona-Vasto.

Renziana di ferro, assessore a Cultura e Turismo del Comune di Lanciano, la sua candidatura è stata l’espressione della volontà del Pd locale per provare a riportare la città frentana in Parlamento, per la prima volta con una donna.

“I valori che mi porto dietro sono quelli che ho acquisito nelle mie esperienze nel mondo dell’associazionismo, soprattutto negli Scout - spiega Marusca Miscia - e credo di poterli portare con me a Roma come un quid in più”. L’ascolto, la partecipazione e l’innovazione saranno i punti fermi della sua campagna elettorale tra i territori di questo vasto collegio.

“Parleremo e ascolteremo tanto in queste settimane per capire quali sono i punti di forza e e le criticità del nostro comprensorio. - aggiunge la Miscia - E sono convinta che l’essere donna e mamma di tre bambini possa aiutarmi ad approcciarmi alla politica in un modo diverso e portare a Roma quelle istanze che troppo spesso restano inascoltate”.