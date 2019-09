Il Comune di Lanciano si prepara e celebrare il Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, sabato 10 febbraio, il Comune di Lanciano organizza una celebrazione di commemorazione che si terrà in piazza Martiri delle Foibe, nei pressi del monumento realizzato dal Comitato 10 Febbraio nel 2011.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 essa vuole conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.

Alle ore 10.45 ci sarà il raduno dei partecipanti e alle 11 la deposizione della corona di alloro al Monumento con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose.