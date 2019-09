Gli alunni dell’istituto M.Bosco sfilano per dire no al bullismo

Sono stati circa 500 gli alunni dell’istituto comprensivo “Mario Bosco” che questa mattina, in occasione della Giornata europea contro il bullismo e cyber bullismo, hanno preso parte al corteo ed al flash mob organizzati per sensibilizzare i più piccoli su questa importante tematica.

Gli alunni della scuola dell’infanzia Maria Vittoria, delle classi prime, terze e quinte della scuola elementare Eroi Ottobrini e 7 classi della scuola media Mazzini, sono partiti dal piazzale della Stazione e, passando per i Viali delle Rose e via Gorizia, sono arrivati sino in piazza Plebiscito tra slogan, cartelloni e striscioni per gridare insieme “Stop al Bullismo”.

“Quella di oggi è stata la giornata conclusiva di un progetto nato da un’idea del Miur chiamato “Generazioni connesse” - afferma la dirigente scolastica Mirella Spinelli - e che ha voluto mettere in risalto il problema del bullismo tra i nostri alunni con particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie”. Un percorso interdisciplinare che ha voluto portare i ragazzi alla riflessione e prevenire per quanto possibile l’insorgere di comportamenti violenti o comunque sia negativi.

“Dai lavori svolti in classe - spiega la dirigente a Zonalocale - è emersa una sostanziale inconsapevolezza dei più giovani sull’uso delle nuove tecnologie e sulle conseguenze, talvolta tragiche, che questi comportamenti possono avere”.

La giornata si è conclusa con il convegno nella sala convegni “G.Paone” della Bper in viale Cappuccini in cui si è discusso di giovani e social, rischi e opportunità della rete, e prevenzione legata al fenomeno del bullismo.