"Uno zio Vanja", il dramma di Cechov sul palco del teatro Fenaroli

I temi universali della famiglia, dell’arte, dell’amore, dell’ambizione e del fallimento sono i protagonisti di “Uno zio Vanja”, il dramma di Cechov portato in scena al teatro Fenaroli di Lanciano da Khora Teatro - Teatro della Toscana, in un adattamento di Letizia Russo per la regia di Vinicio Marchioni.

Lo stile di Cechov, semplice e sobrio, modellato sul tragicomico quotidiano, restituisce con fascino irripetibile e struggente, le complesse sfaccettature dell’esistenza umana attualizzando l’opera ai giorni nostri.