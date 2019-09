A sorteggio gli scrutatori per le elezioni politiche del 4 marzo

Si terrà domani, mercoledì 7 febbraio, alle ore 11.30, nell’ufficio elettorale del Comune di Lanciano, il sorteggio in seduta pubblica per la nomina degli scrutatori delle elezioni politiche 2018.

Così come già annunciato, sarà data priorità a disoccupati e inoccupati regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego e gli studenti delle scuole superiori e università che non percepiscano alcun reddito da lavoro autonomo o dipendente.

Il sorteggio si è reso necessario perché le domande pervenute sono state superiori al numero degli scrutatori occorrenti e, così come ampiamente annunciato, si affiderà alla sorte la scelta dei nominativi che saranno impegnati nei seggi elettorali il prossimo 4 marzo 2018.